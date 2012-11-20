邓普西荣膺美国足球先生

前锋邓普西周一荣膺美国足球先生奖项，这是他连续第二年获奖，也是生涯第三次。邓普西是克林斯曼执教的美国国家队的常客，他在上赛季英超中为富勒姆贡献17球，在上赛季结束後加盟托特纳姆热刺。邓普西在今年进行的2014年世界杯北美及加勒比地区预选赛中为美国队贡献五球。路透