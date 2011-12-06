贝克汉姆称对当教练不感兴趣

贝克汉姆已经排除了球员生涯结束後担任管理职位的可能，称并不享受去年南非世界杯期间为英格兰主帅卡佩罗做助理的经历。36岁的他接受澳大利亚媒体采访时表示：''我一点也不喜欢（当教练）。不知道教练们是怎麽做到的。''路透