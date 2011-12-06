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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 6日 星期二 15:55 BJT

贝克汉姆称对当教练不感兴趣

贝克汉姆已经排除了球员生涯结束後担任管理职位的可能，称并不享受去年南非世界杯期间为英格兰主帅卡佩罗做助理的经历。36岁的他接受澳大利亚媒体采访时表示："我一点也不喜欢（当教练）。不知道教练们是怎麽做到的。"路透

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