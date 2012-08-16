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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 16日 星期四 11:44 BJT

阿森纳同意出售范佩西

英超球队曼联和阿森纳周三分别在其网站上宣布，双方就范佩西转会曼联已达成协议。这位荷兰前锋将於周四赴曼联敲定个人协议细节并进行体检。声明中未披露更多细节，但据媒体报导，范佩西或与曼联签订价值2400万英镑、为期四年的合约。

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