世界杯-阿迪达斯不会与苏亚雷斯解约 但不再用他进行推广

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林6月26日 - 阿迪达斯 于周四表态并不会在苏亚雷斯咬人事件之后终止与他的赞助合约。这位乌拉圭球员在对阵意大利队的小组赛中咬了意大利后卫基耶利尼的肩膀，并被国际足联处以禁赛9场的处罚。但阿迪同时表示在之后的世界杯营销中将不再会出现苏亚雷斯的形象。

“阿迪达斯公司完全支持国际足联的决定。阿迪达斯公司当然不会宽恕苏亚雷斯的行为，我们也会再次提醒他，我们旗下的球员应该以高标准约束自己，”阿迪达斯的一位发言人在电子邮件中评论说。

她表示：“我们不打算在剩下的巴西世界杯营销活动中采用苏亚雷斯的形象，”但随后她补充道，阿迪达斯和苏亚雷斯的合约关系并不会发生变化。

“我们将会直接和苏亚雷斯以及他的团队商量我们未来合作的各个方面。”

苏亚雷斯是阿迪达斯赞助的顶级足球运动员之一，且阿迪为世界杯推出的全新宣传广告中突出显示了苏亚雷斯露出门牙的形象。

国际足联在一份声明中称，苏亚雷斯在4个月之内将不得参加任何足球活动，并且会被罚款10万瑞士法郎（约合111,000美元）。

苏亚雷斯将错过周六于里约热内卢举行的乌拉圭对阵哥伦比亚的1/8决赛，并且若乌拉圭队能够晋级的话，他也不会参加乌拉圭队在巴西世界杯所有接下来的比赛了。

苏亚雷斯在禁赛期间同样不能在他的英超俱乐部利物浦参加任何训练或者比赛，这就意味着他将至少错过9场英超比赛和欧冠开始的几场比赛。

27岁的苏亚雷斯上赛季由于为利物浦打进31粒联赛进球而被票选为赛季最佳球员。不过目前为止，他已被卷入3场咬人风波中了。

他在4年前的南非世界杯中亦被禁赛1场，在那场由乌拉圭队对阵加纳队的1/4决赛中，面对加纳一粒必进的制胜球，苏亚雷斯因故意手球破坏而被罚出场外。

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