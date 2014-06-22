世界杯-动物世界预测忙 章鱼“保罗”尚未找到衣钵传人

路透巴西库里蒂巴6月21日（记者 Alan Baldwin） - 章鱼保罗，大家非常怀念你。

本周，在世界瞩目的巴西世界杯赛场上进球一个接着一个，而在场外，动物世界的世界杯“预言家们”似乎还都没找到感觉。

生活在德国奥博豪森海洋馆的章鱼保罗，赛前能够在自己的鱼缸里准确无误地选出胜利队伍的贝壳。这项神奇的技能使得他在南非世界杯期间一举成名，在世界范围内赢得了足球“预言帝”的美名。

在它准确预言了世界杯决赛西班牙会击败荷兰的结果几个月后，保罗就自然死亡了。人们对它表示了沉痛悼念。

这之后有许多试图接过章鱼保罗衣钵的动物，但它们中的大多数都只是一些由期冀招来球迷或读者的人们推出来的跟风者罢了，没有一个能够复制章鱼保罗神一般的准确性。

对于国际足坛来说，似乎不再会有任何简单的预测了。

生活在澳大利亚动物园内的“袋鼠预言大师”，不过在它预测葡萄牙将打赢德国、英国人会打败荷兰人之后，它已经失去了人们的信任。

章鱼保罗的对手，新加坡“神鸟”鹦鹉玛尼在本次大赛中保持了沉默。而瑞士天竺鼠希瓦夫人则预测正确了瑞士队打败厄瓜多尔队的比赛，但在预测瑞士将打败法国之后（实际上瑞士队以2-5大败于法国），它失去了人们全部的信任。

德国本届世界杯分别推出了石勒苏益格-荷尔斯泰因的神龟，勃兰登堡的企鹅罗纳德，埃尔富特和克姆尼茨的犰狳Taka和Flitz,以及萨赫森的神象Nelly和一只叫做Ferret的水濑。

在为英国《太阳报》作出英格兰三场热身赛的结果预测后，食人鱼贝利再次预测现今实力一般的英格兰将在马瑙斯举办的世界杯首轮比赛中会击败意大利，但结果表明他的预测是错误的。

出生在巴西布拉埃杜弗提小镇海滩的“神龟”大头预测得更准确一些，它预言巴西队将在上周四的首场比赛中击败克罗地亚队，但这仅仅是开始而已。

为了帮助确认大头的选择，巴西萨尔瓦多市一家动物园的工作人员将对阵双方的国旗分别挂在两条鱼上面。

神龟吃掉哪条鱼，就代表它选择鱼上拴着的国旗所属的国家胜利。但是在两条鱼的中央还有第三只鱼，上面拴着一只足球，这代表着平局。

巴西世界杯的主办城市之一库里蒂巴是一个嘈杂之地，但这并没有阻止这个城市参与到预测中来。他们有自己的动物预测帝——一只水豚。

“其他预言动物只能告诉你比赛结果，但是我们的水豚不一样，”市政厅发言人Alvaro Borba自信地告诉路透电视。

它真的很不一样；在预测下周一巴西对阵喀麦隆的比赛结果时，它忽略了预先放置好的球、胡萝卜和球门。

“那意味着球将被在中场拉锯。那场比赛什么都不会发生。这将会是一场非常无聊的比赛，”Borba带着一丝无奈地说道。

“水豚的预测是科学的，你们可以对它给予信任。”

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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