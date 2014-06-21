世界杯-阿根廷灵活却坚不可摧的“面条”迪马利亚

路透巴西库亚巴6月20日（记者 Rex Gowar） - 你可能觉得从瘦弱的小天使迪马利亚身上断球很容易，但这位看似柔软的“面条”却由钢锻造。

梦想着在他的第二次世界杯之旅中夺得冠军的阿根廷边锋迪马利亚经历过一段艰辛时刻，但现在他回来了，还变得更强大。

阿根廷在上周日开启了F组突围战。那一天同时也是父亲节，迪马利亚心系着自己的女儿米娅，后者经历了死亡的威胁，刚刚在4月份庆祝了她的第一个生日。

14个月之前，迪马利亚一家经历了磨难：他的妻子被迫提前三个月剖腹产下了女儿米娅，之后米娅在医院住了两个多月才艰难的活了下来。

皇马在2013年9月以创纪录天价签下加雷斯·贝尔。在1月份的比赛中，当迪马利亚被威尔士人换下后，他做出了被认为是侮辱性的抓裆的动作，引起了球迷们的愤怒。这位阿根廷人在皇马的日子似乎屈指可数了，但尽管这样，他还是保持住了在皇马的一席之地。

“我当时的动作不针对任何人，不管是球迷还是教练，”迪马利亚在皇马的网站(www.realmadrid.com)上说。

“这只是任何人都会做的一个自然的姿势……并不是我在某一段特定时间做的带有任何目的的动作，”调查过后被俱乐部洗脱罪名的迪马利亚表示。

迪马利亚对外界质疑最好的回应是球场的出色发挥，他的出彩表现使他与梅西、伊瓜因和阿奎罗并称为阿根廷前场四巨头。

皇马本赛季与西甲联赛冠军擦肩而过，不过赢得了国王杯的胜利，之后最大的奖赏则是在里斯本击败马德里竞技捧起欧冠奖杯，迪马利亚在决赛中当选为单场最佳球员。

孩子的榜样

“女儿的事情告诉我，一切皆有可能……人的努力总会有回报的，”欧冠凯旋后迪马利亚这样对西班牙媒体Marca说。

“她的事情告诉我要学会忍受折磨和痛苦，变得更强……这会帮助我有一个更加华丽的赛季，”这位曾在罗萨里奥中央队踢球、2010年从本菲卡转会到皇马的26岁球员表示。

迪马利亚追随马拉多纳出征过2010年南非世界杯，但冠军梦在1/4决赛中被德国人击碎了。对迪马利亚而言，比欧冠更具诱惑力的是赢得世界足球的顶级荣誉。

迪马利亚是阿根廷前场四巨头中位置最靠后的一位，通常他是三名中场中担纲左路，搭档右路的加戈和中路的马斯切拉诺。

主教练萨维利亚要求所有前锋参与到防守中；特别是在球场上精力无穷，从不停止将各种线路的球传送给得分手的迪马利亚。偶尔迪马利亚还能漂亮地射门得分，就像在2008年北京奥运会决赛中攻入的制胜一球。

阿根廷在南美区预选赛的16场比赛中，迪马利亚助攻2球，其中一个还是在玻利维亚高海拔的条件下攻入的精彩进球。而在这4年前，马拉多纳带领的阿根廷队以1-6在拉巴斯惨遭屠戮。

尽管梅西在3,600米海拔高度且空气稀薄的赫尔南多·西莱斯体育场表现乏力，但迪马利亚的不停跑动最终换来了巴内加扳平比分的一球。

除了梅西漂亮的制胜球以外，阿根廷队在以2-1赢下波黑的首场比赛中表现得并不非常出彩。周六在米内罗大球场举行的对阵伊朗的比赛中，四巨头将被寄予更多的期望，期望他们告捷锁定16强席位。

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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