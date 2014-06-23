世界杯-阿根廷灵活却坚不可摧的“面条”迪马利亚

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西库亚巴6月20日（记者 Rex Gowar） - 你可能觉得从瘦弱的小天使迪马利亚身上断球很容易，但这位看似柔软的“面条”却由钢锻造。

梦想着在他的第二次世界杯之旅中夺得冠军的阿根廷边锋迪马利亚，经历过一段艰辛时刻，但现在他回来了，还变得更强大。

阿根廷在上周日开启了F组突围战。那一天同时也是父亲节，迪马利亚心系着自己的女儿米娅，后者经历了死亡的威胁，刚刚在4月份庆祝了她的第一个生日。

14个月之前，迪马利亚一家经历了磨难：他的妻子被迫提前三个月剖腹产下了女儿米娅，之后米娅在医院住了两个多月才艰难的活了下来。

皇马在2013年9月以创纪录天价签下加雷斯·贝尔。在1月份的比赛中，当迪马利亚被威尔士人换下后，他做出了被认为是侮辱性的抓裆动作，引起了球迷们的愤怒。这位阿根廷人在皇马的日子似乎屈指可数了，但尽管这样，他还是保持住了在皇马的一席之地。

“我当时的动作不针对任何人，不管是球迷还是教练，”迪马利亚在皇马的网站(www.realmadrid.com)上说。

“这只是任何人都会做的一个自然的姿势……并不是我在某一段特定时间做的带有任何目的的动作，”调查过后被俱乐部洗脱罪名的迪马利亚表示。

迪马利亚对外界质疑最好的回应是球场的出色发挥，他的出彩表现使他与梅西、伊瓜因和阿奎罗并称为阿根廷前场四巨头。

皇马本赛季与西甲联赛冠军擦肩而过，不过赢得了国王杯的胜利，之后最大的奖赏则是在里斯本击败马德里竞技捧起欧冠奖杯，迪马利亚在决赛中当选为单场最佳球员。

**孩子的榜样**

“女儿的事情告诉我，一切皆有可能……人的努力总会有回报的，”欧冠凯旋后迪马利亚这样对西班牙媒体Marca说。

“她的事情告诉我要学会忍受折磨和痛苦，变得更强……这会帮助我有一个更加华丽的赛季，”这位曾在罗萨里奥中央队踢球、2010年从本菲卡转会到皇马的26岁球员表示。

迪马利亚追随马拉多纳出征过2010年南非世界杯，但冠军梦在1/4决赛中被德国人击碎了。对迪马利亚而言，比欧冠更具诱惑力的是赢得世界足球的顶级荣誉。

迪马利亚是阿根廷前场四巨头中位置最靠后的一位，通常他是三名中场中担纲左路，搭档右路的加戈和中路的马斯切拉诺。

主教练萨维利亚要求所有前锋参与到防守中；特别是在球场上精力无穷，从不停止将各种线路的球传送给得分手的迪马利亚。偶尔迪马利亚还能漂亮地射门得分，就像在2008年北京奥运会决赛中攻入的制胜一球。

阿根廷在南美区预选赛的16场比赛中，迪马利亚助攻2球，其中一个还是在玻利维亚高海拔的条件下攻入的精彩进球。而在这4年前，马拉多纳带领的阿根廷队以1-6在拉巴斯惨遭屠戮。

尽管梅西在3,600米海拔高度且空气稀薄的赫尔南多·西莱斯体育场表现乏力，但迪马利亚的不停跑动最终换来了巴内加扳平比分的一球。

除了梅西漂亮的制胜球以外，阿根廷队在以2-1赢下波黑的首场比赛中表现得并不非常出彩。周六在米内罗大球场举行的对阵伊朗的比赛中，四巨头将被寄予更多的期望，期望他们告捷锁定16强席位。

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