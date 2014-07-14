世界杯-阿根廷国内年轻人制造小规模骚乱 国家队获球迷力挺

(本文由路透中文网编译提供)

路透布宜诺斯艾利斯7月13日 - 周日在阿根廷队负于德国队、时隔28年再夺世界杯的冠军梦破灭后，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯爆发小规模骚乱，防暴警察出动，使用催泪瓦斯和高压水枪驱散了许多聚集于首都中心投掷石头闹事的年轻人。

据电视画面显示，父母们不得不抓着孩子逃离了布宜诺斯艾利斯标志性的方尖碑，成千上万的人聚集在这里大吵大闹，年轻人们嘲笑着警察并试图踢毁一些商店的门面。

根据当地媒体报导，至少有15名警察受伤，超过50人因参与这场失利后的骚乱被拘留。

在布宜诺斯艾利斯的圣马丁公园，这个原本热闹欢腾的人群中心在加时赛格策凌空射门得分的一刻瞬间降入了冰点，最终德国队在里约热内卢上演的决赛以1-0力克阿根廷队夺冠。

随着比赛时间一分一秒地进行，心烦意乱的球迷们渐渐把头迈埋进了胳膊里。

“这真是当头一棒。没有更多快乐可言，但是我们仍然获得了亚军，我们的球队在巴西不辱使命”，40岁的Eduardo Manfredi说道。

4000万阿根廷国民将希望寄托在阿根廷队的肩上，尤其是荣膺本届杯赛“金球奖”的梅西和状态正佳的门将罗梅罗。

在比赛开始前几小时，整个首都陷入一片对足球的痴迷，球迷们沿着城市的林荫大道开始了游行，他们吹起了呜呜祖拉，敲锣打鼓，有些人甚至给他们集万千爱于一身的狗狗们穿上了专门为萌宠订做的阿根廷球衣。

阿根廷上次夺得世界杯是在1986年，当时他们在决赛中击败了联邦德国队。

2014年再入世界杯决赛的壮举使得阿根廷人从满目债务危机、通货膨胀和政治丑闻的报纸头条中得到了喘息之机。

“我心中充满了悲痛，这很难解释”，56岁的木匠悲叹道。

阿根廷中场马斯切拉诺表示他与整个国家一起品尝着苦痛。

“我们输掉了比赛……我们做了力所能及的努力，我们对来到现场观看比赛和守在阿根廷的球迷们表示非常抱歉。”

“纯粹的快乐，感谢你们”

尽管失望，成千上万的支持者们还是涌入首都标志性的方尖碑，挥舞着国旗，一起开派对庆祝在足球上的主要对手巴西的土地上进入世界杯决赛。

球迷们爬上了公交车站台，爬上了油漆已经脱落的灯柱，唱着“阿根廷，阿根廷”的颂歌，头顶则是盛放的烟火。

阿根廷总统克里斯蒂娜和其丈夫、同时也是她的前任的基什内尔统治的10年中，正义党的民粹政策使得阿根廷政治迅速两极分化。在这样的环境里，阿根廷足球队却使这个国家罕见的团结了起来。

“作为阿根廷人，我感到很骄傲。能在决赛那一天穿上这件衣服是无价的，”一名叫做Marcelo Dailoff的大学生表示。“这么多年以后，阿根廷队的队员们给阿根廷带来了欢乐。这是很纯粹的快乐，谢谢你们。”

阿根廷球迷们还对他们的球队没有遭遇和东道主一样的羞辱性比分而感到颇为安慰。德国队在他们的半决赛中连灌可怜的巴西队7个进球。

梅西和他的队友们将在周一早晨飞回布宜诺斯艾利斯，到时肯定会有上千上万名球迷列队在宽阔的大道上夹道欢迎。

“球员们将一切都奉献给了比赛，包括他们的心灵和灵魂。他们以可能的最好方式输掉了比赛，不像巴西那样被撕成碎片”，32岁的Lorena Hak表示。

“我将会去机场欢迎他们回国，并感谢他们做的一切，这是他们应得的。”

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