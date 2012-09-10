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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 10日 星期一 12:01 BJT

阿根廷3-1战胜巴拉圭 梅西六场比赛进10球

在周五的世界杯南美区预选赛中，迪马利亚、伊瓜因，梅西分别建功，助阿根廷3-1主场战胜巴拉圭。梅西在下半场打进精彩任意球，使其在最近六场国家队比赛中的进球总数达到10球，成绩惊人。至此在六轮比赛後阿根廷积13分，领跑南美区积分榜。

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