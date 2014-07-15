阿根廷总统对国家队坦言：我不是个球迷

(本文由路透中文网编译提供)

路透布宜诺斯艾利斯7月14日 - 阿根廷总统克里斯蒂娜•费尔南德斯(Cristina Fernandez)周一承认，她没有看过阿根廷队在今年世界杯上的任何一场比赛，包括决赛。一些观察人士称，这一直率的表态说明她脱离阿根廷民众。

就在阿根廷在世界杯决赛上0-1败给德国队次日，费尔南德斯在布宜诺斯艾利斯接见了回国的阿根廷国家队，并给了每个队员一个安慰性拥抱。

费尔南德斯早些时候拒绝了巴西总统罗赛夫邀请其出席观看决赛的邀请，称她的嗓子很疼。德国总理默克尔出席观看了决赛，甚至在德国队夺冠后欢呼雀跃。

费尔南德斯在电视讲话中称：“你们知道我不是球迷。”她的两旁是梅西和球队的其他球员。

“我一场比赛都没有看，昨天的比赛也没有。”她说她在赛后给阿根廷队主教练萨维利亚（Alejandro Sabella）打过电话，因为她当时以为阿根廷获胜了。

“这是我当时的感觉，也是四千万阿根廷人的想法。”

考虑到费尔南德斯对足球不感兴趣是众所周知的事，她这样说也不让人完全意外，但费尔南德斯的此番言论实在无助于拉近她与痴迷足球且因这次失败而伤心欲绝的阿根廷民众间的距离。

分析人士称，费尔南德斯没能感受到全国人民的情绪。

一名政治分析师Felipe Noguera表示：“这多少说明，她越来越生活在她自己的世界中。”

“这个月对于国家以及所有人都非常重要，但她不在其中。”

一位阿根廷用户在Twitter上表示：“阿根廷有贫穷，她看不见。社会缺乏安全，她看不见，阿根廷队打进世界杯决赛，她看不见。CFK(总统名字的缩写)是个瞎子。”（完）