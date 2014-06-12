重发-梅西瞄准世界杯冠军 奠定真正历史巨星地位

(因技术原因重发)

路透6月12日 - 在带领巴萨取得一系列荣耀后，梅西有望带领阿根廷在世界杯舞台上摘取桂冠，并使自己成为史上最伟大的足球运动员之一。

四届世界足球先生得主梅西已有一系列闪闪发光的俱乐部奖杯在手，也已成为能为比赛带来惊喜的最优秀的足球运动员之一。但仍有些人认为，只有他带领阿根廷队捧起世界杯冠军，他才能被认为是一个真正的历史巨星。

也有许多人认为，现年26岁的梅西（他将在世界杯比赛期间的6月24日度过他的27岁生日），已经是一个真正伟大的球员了。

梅西不可避免地会被拿来与球王马拉多纳相比较，后者曾在1986年墨西哥世界杯上夺冠而鼓舞了整个阿根廷。此次巴西之行，梅西重任在肩。

此次梅西能否带领阿根廷队赢得冠军很大程度上将会取决于他是否处理好压力以及他是否摆脱本赛季西甲尾声反常的平庸状态。

在巴萨，梅西是一个轻松成长的年轻球员。在巴萨青训营期间，梅西就收获了许多赞誉，但他从未骄傲自满。他享受踢足球，足球是他表达自己的途径，而他球场上表现出的自信与他平常生活中害羞的性格则形成了鲜明对比。

无论世界上有几百万人正在观看比赛，梅西总是不受打扰，而是十分专注地沉浸在如何运用自己的技术击败对手当中。

现在正二十六七岁且已经成为一个婴儿的父亲的梅西肩负着巴萨顶梁柱的责任。巴萨的球迷们崇敬并感谢他为俱乐部所做的一切。

在蓝白军团中情况却不太一样。梅西在本届世界杯预选赛中硕果累累，有10个进球入账。阿根廷队十分需要梅西，但他还是需要向马拉多纳看齐。

作为阿根廷国家队前队长和昔日的主教练，马拉多纳是阿根廷的国民偶像。他被认为是“贫民窟走出的阿根廷之光”，在1986年墨西哥世界杯1/4决赛上打进2粒进球击败英格兰队后声望达到了顶点。

但梅西在国内则没有那样深厚的球迷基础。在阿根廷国内的俱乐部错失了这位天才之后，梅西就一直在西班牙成长。

是巴萨慧眼识中当时只有13岁的梅西，出钱提供他所需要的生长激素治疗，帮他实现其拥有的全部足球潜能。

状态良好

阿根廷队主教练萨维利亚打造的阵容对核心球员梅西的依赖程度比昔日要深得多。对于正处于职业生涯巅峰的梅西来说，此次世界杯极有可能是他追赶上马拉多纳及将冠军奖杯带回国的最佳机会。

崇尚攻击型打法的阿根廷队通常由梅西及其好友阿圭罗搭档锋线，梅西的巴萨队友马斯切拉诺控制中场节奏。

“阿根廷队状态良好，我们相处得很融洽。但在世界杯的赛场上什么事情都有可能发生，夺冠很艰难，”梅西在备战决赛圈赛事时表示。

“世界杯的比赛完全不一样。首先，气氛就和别的比赛大大不同。欧冠是很伟大的比赛，但是世界杯很特别。”

2013年梅西受到一系列腿筋伤病的困扰，一直表现平平，梅西希望在巴西世界杯赛场身体能完全恢复状态。

在1月份回归之前，梅西有几个月无缘赛场。这对阿根廷队来说或许是有利的，因为这样梅西相比其他疲惫至极的球员能更好的进入状态。

“除去明显的不利因素，两个月的休息对我身体的恢复起到了很好的作用。”梅西说。(完)