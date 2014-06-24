世界杯-亚洲球队表现疲软 凸显国内管理缺陷

路透巴西利亚6月23日（记者 Patrick Johnson） - 四支亚洲球队在本届世界杯踢过八场比赛后，还没有等到一场胜利，在球场上的尴尬战绩正凸显了亚洲足球在管理上的缺陷和教练人才的匮乏。

澳大利亚在两场小组赛中均败给了实力强大的对手，提前宣告出局。日本、伊朗和韩国目前各自只拿到了1分，看起来即将要步澳大利亚的后尘。

如果这种情况成真的话，那么亚足联将很有可能成为参加巴西世界杯的5个地区性组织中唯一一个没有球队闯入淘汰赛的足联。

“亚洲球队年复一年地犯同样的错误，所以他们从来都不可能和欧洲或者南美洲的球队有一样的水平，”伊朗主帅卡洛斯·奎罗斯对记者表示。

“这是由赛制、训练机制和组织架构的差距导致的。亚洲无法复制欧洲的成功，因为当你觉得你离他们很近的时候，他们又领先了你们一步，因为他们也在不断进步。

“但是亚洲的足球官员们坚持要效仿欧洲，结果年复一年差距越来越大。国际足坛60%的钱来自于亚洲，但是亚洲足球的状况最糟糕。这真是太可惜了。”

尽管亚洲冠军日本队拥有不菲的投资，国内的J联赛也正在迅速发展，日本队却被证明是巴西世界杯小组赛中最令人失望的亚洲球队。

“我真的很希望日本队在场上能表现得好一点，因为他们在场外采取的措施都是对的。日本的表现就是追随亚足联模式的例子。”曾在澳大利亚和巴林队等多个亚洲国家执教的英国人达比（Steve Darby）对路透记者表示。

“日本有长远的目标--不像很多只把眼光放在短期目标上的国家，日本不会仅仅要求立刻出成果，而是建立了一个强大的联赛，拥有组织和系统性的青少年培养计划。

“青训队的教练是一个如此重要的位置，但（其人选在日本）常常是被内定。”

受欢迎的本国人

前任澳大利亚主帅、德国人奥西克曾被怪罪只关注短期目标，随后被解雇。世界杯开始前几个月，澳大利亚国内大受欢迎的教练波斯特科格鲁接替了他的位置。

尽管年轻的澳大利亚队以1-3和2-3分别输给智利队和荷兰队，但由于奥西克执教时该队在友谊赛中分别0-6惨遭巴西和法国蹂躏，担心球队在世界杯遭羞辱的澳洲球迷对该队目前的战绩还是稍微松了一口气。

韩国队在小组赛中与俄罗斯队战成1-1平，这场比赛尽管打得沉闷，却也给他们带来了乐观的形势。然而之后在自己的第二场小组赛中被对手阿尔及利亚队四次敲开城门，以2-4输掉比赛，表现令人失望。而伊朗主帅奎罗斯长期哀叹这支主要依靠国内球员组成的要想出线，除非是创造奇迹。

“对亚洲球队来说，这是接下来的挑战，不仅仅是来到世界杯上，而是真的做出一些有影响的成绩，”澳大利亚主帅波斯特科格鲁表示。

亚洲四支球队有责任这么做，尽管他们的出线形势很严峻。

在竞争巴西世界杯决赛圈入围资格最后一席的洲际附加赛首回合比赛中，来自亚洲的约旦主场0-5惨遭乌拉圭队羞辱。亚足联的巴林籍主席萨尔曼的解决办法是争取未来亚洲球队在附加赛中对阵实力远不如南美队伍的大洋洲对手。

但尽管亚洲球队渴望着世界杯的荣耀和带来的奖金，但世界杯赛场凸显出的这种实力上的巨大鸿沟只会重创他们的信心和尊严。

最悬殊的比分

在2010年南非世界杯小组赛中，葡萄牙队7-0血洗朝鲜队，而在2002年世界杯小组赛上，德国战车8-0血洗了沙特队，这是自1982年匈牙利10-1击败萨尔瓦多一役之后世界杯上最悬殊的两场比分。

“现在亚洲有4支很有竞争力的队伍，分别是日本队、韩国队、澳大利亚队和伊朗队。但还有一些也同样具有竞争力的二线球队，包括巴林队、约旦队和沙特队，当然，中国队的实力也一直处于这个范围内，”达比说。

“有点类似于社会总体发展状况，在亚洲，既存在足球实力非常强大的国家，也存在足球实力非常弱的国家。也许亚洲需要更多中间层的足球国家，使亚洲的强队数量增加。”

尽管亚洲球队在20届世界杯历史中一共只赢得过14场比赛，并且只有6支球队曾经成功突围晋级淘汰赛，他们背后还是有着强大的支持者。

国际足联主席布拉特去年这样告诉亚足联：“你们拥有很强的力量，”当时他正在鼓励亚足联努力向国际足联争取在现有的4.5个世界杯名额基础上增加名额。

持怀疑论者认为，这是瑞士人布拉特为了角逐2015年国际足联大选，谋求第五任期的一种策略而已，此举可能只是想要拉拢拥有46个会员国的亚足联来争取更多选票罢了。亚洲不是因世界杯战绩而闻名，而是因在全球操纵假球和足球官员贪腐而臭名昭着。

“我认为布拉特现在说的话是符合当下状况的最具政治性的权宜之计。”达比补充道。

“我不觉得亚洲队伍的表现是(增加名额)主要原因。最重要的原因是国际足联的政治斗争和亚足联握有的数量庞大的选票。事实就是这样，不丹的选票和德国或英格兰的选票具有一样的效力。”

也许他说的是实话。但78岁的布拉特不会永远掌控国际足联，而一个全新的主席可能就会有不一样的处事原则。

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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