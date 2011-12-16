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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 16日 星期五 17:37 BJT

梅西当选《世界足球》年度足球先生

巴塞罗那包揽《世界足球》杂志主要年度殊荣，梅西当选年度世界足球先生，瓜迪奥拉当选年度最佳教练，巴萨当选年度最佳球队。梅西得票率超60%，这是他自2009年後再度赢取这一殊荣，C罗9.3%得票率排第二，哈维第三，得票率7.6%。超40个国家的该杂志读者投票选出上述奖项。路透

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