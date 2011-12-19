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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 19日 星期一 10:49 BJT

巴萨4-0夺世俱杯冠军

欧洲冠军巴塞罗那周日在一场实力对比悬殊的世俱杯决赛中，4-0大胜南美解放者杯冠军桑托斯，第二次捧起世俱杯冠军奖杯。梅西在上半时第17分钟破门，巴萨领先，七分钟後哈维推射破门，第45分钟法布雷加斯补射得手，第82分钟梅西梅开二度，巴萨最终4-0轻松取胜。路透

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