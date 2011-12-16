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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 16日 星期五 17:36 BJT

巴萨4-0挺入世俱杯决赛

欧冠冠军巴塞罗那周四4-0横扫亚冠冠军卡塔尔阿尔萨德，轻松晋级世俱杯决赛，周日将与南美解放者杯冠军桑托斯在横滨一决雌雄。在本场实力相差悬殊的比赛中，巴西后卫阿德里亚诺上半时梅开二度，凯塔和马克斯维尔下半时双双进球，巴萨4-0挺入决赛。巴萨前锋比利亚此役受伤离场。路透

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