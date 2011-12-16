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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 16日 星期五 17:36 BJT

比利亚因骨折或需休战五个月

巴塞罗那射手比利亚周四在世俱杯半决赛巴萨4-0胜阿尔萨德一役中不幸左腿骨折，可能需要休战五个月。这对准备明年在波兰和乌克兰的欧洲杯上实现卫冕的西班牙国家队也形成一定打击。比利亚在个人Facebook说道："这次受伤打击很大，但我坚信自己可以很快复原。"路透

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