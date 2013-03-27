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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 27日 星期三 09:44 BJT

世预赛--梅西失良机 阿根廷1-1平玻利维亚

周二世界杯南美区预选赛阿根廷出征海拔4,000多米的埃尔南多·希勒斯球场客场挑战玻利维亚。主队在第25分钟取得领先，上半时结束前巴内加为阿根廷追平比分，下半时梅西错失单刀绝佳机会，最终双方1-1战平。阿根廷近期连续四场不胜，但仍排在南美区第一位。路透

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