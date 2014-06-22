世界杯-前英格兰国脚批评巴西前锋弗雷德 阿尔维斯斥之为愚蠢

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透巴西索波里斯市6月21日（记者 Pedro Fonseca） - 本周六巴西后卫阿尔维斯炮轰英格兰前国脚阿兰·希勒，认为后者对巴西中锋弗雷德的评价是他听过最愚蠢的言论。
希勒在上周接受ESPN的采访时表示，巴西的新9号弗雷德反应迟钝，射门能力差，应该被弃用。
尽管弗雷德过去一年为巴西队保持了良好的进球纪录，这位弗洛米嫩塞前锋在本届世界杯的表现并不抢眼，在东道主3-1战胜克罗地亚和0-0闷平墨西哥的两场比赛中弗雷德均颗粒无收。
“我实在是不理解巴西为何要启用它，他在场上跑动不积极，不能射门，完全就是球队的累赘，我不知道巴西队是否该考虑转换战术或者将内马尔作为影子前锋，但我知道事实是弗雷德绝不是巴西队解决问题的最佳答案“。
希勒的评论激怒了巴西队的球员们，阿尔维斯周六对此进行了反击，他表示作为一个前职业球员，希勒不应该做出此番批评。
“这些评论真是一个人能说出最愚蠢的话了“，本周六阿尔维斯在巴西队位于里约热内卢外的大本营接受记者采访时表示。
“对于一个曾经踢过球的人来说，他深知做球员有多艰难，进球、竞争、打败对手有多艰难，他的言论对于足球来说是耻辱，对于和他一样踢球的人们来说是一种不尊重，他应该对此感到惭愧。“
巴西队目前凭借净胜球优势力压墨西哥队排在A组榜首。
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（完）
编译：傅玮 发稿：王燕焜
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--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。