世界杯-前英格兰国脚批评巴西前锋弗雷德，后卫阿尔维斯斥之为愚蠢

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西索波里斯市6月21日（记者 Pedro Fonseca） - 本周六巴西后卫阿尔维斯炮轰英格兰前国脚阿兰·希勒，认为后者对巴西中锋弗雷德的评价是他听过最愚蠢的言论。

希勒在上周接受ESPN的采访时表示，巴西的新9号弗雷德反应迟钝，射门能力差，应该被弃用。

尽管弗雷德过去一年为巴西队保持了良好的进球纪录，这位弗洛米嫩塞前锋在本届世界杯的表现并不抢眼，在东道主3-1战胜克罗地亚和0-0闷平墨西哥的两场比赛中弗雷德均颗粒无收。

“我实在是不理解巴西为何要启用他，他在场上跑动不积极，不能射门，完全就是球队的累赘，我不知道巴西队是否该考虑转换战术或者将内马尔作为影子前锋，但我知道事实是弗雷德绝不是巴西队解决问题的最佳答案“。

希勒的评论激怒了巴西队的球员们，阿尔维斯周六对此进行了反击，他表示作为一个前职业球员，希勒不应该做出此番批评。

“这些评论真是一个人能说出最愚蠢的话了“，本周六阿尔维斯在巴西队位于里约热内卢外的大本营接受记者采访时表示。

“对于一个曾经踢过球的人来说，他深知做球员有多艰难，进球、竞争、打败对手有多艰难，他的言论对于足球来说是耻辱，对于和他一样踢球的人们来说是一种不尊重，他应该对此感到惭愧。“

巴西队目前凭借净胜球优势力压墨西哥队排在A组榜首。

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