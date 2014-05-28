耐克签下众多巨星代言 挑战阿迪达斯在足球领域霸主地位

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Emma Thomasson

路透柏林5月28日 - 美国体育用品厂商耐克（Nike） 正押注今年夏天世界杯期间比德国竞争对手阿迪达斯（Adidas）赞助更多的顶尖球星，来争取压倒对方成为第一大足球装备品牌。

据体育营销研究机构Repucom周三公布的一份最新排名报告中，世界最具商业号召力的十大足球明星中，六人被延揽进耐克阵营，阿迪达斯仅签下三位，另有一位属于相对较小的品牌彪马（Puma） 。

葡萄牙球星C罗在Repucom公布的排名中高居榜首，全球有约84%的受访者表示他们知道这位皇马射手的名字。这位耐克品牌代言人2013年度帮助卖出了超过100万件球衣。

排名第二的阿根廷球星梅西则是阿迪达斯的当家代言人，据Repucom数据显示，全球约76%受访者知道梅西的名字，而梅西所效力的巴塞罗那本赛季的低迷表现让梅西的商业号召力略打折扣。

今年1月加冕世界足球先生的C罗的个人号召力受到其推特(Twitter)账户的帮助，他在Twitter上目前拥有2,600万关注者，而梅西仅仅拥有200万关注者。

C罗的商业号召力不仅限于他穿着球衣的时候，他与模特女友Irina Shayk的裸露合影登上了最新一期西班牙版《Vogue》杂志封面。不过由于阿迪达斯赞助了C罗所效力的俱乐部皇家马德里，因此也会从C罗的号召力中获益。

“尽管（球星的）商业号召力主要与球场上的表现有关，但也涉及了一系列的变数。与一周接一周球场内外的表现都有关系，”Repucom创始人史密斯(Paul Smith)说道。

“像C罗这样的运动员拥有某种独特元素，如果你可以对其进行包装销售，你无心他顾。”

耐克要做的是推出C罗及其女友领衔的广告片，片中一群男孩在一家社区公园里踢球，最后在一座巨大的体育场内对他们心中的足球英雄们对阵，并打进了一记点球，球星阵容中除C罗外，还包括了英格兰的鲁尼、巴西的内马尔等Repucom评出的前十大市场号召力的球星。

阿迪达斯上周六推出的新广告片的剧情是德国球员施魏因施泰格、乌拉圭前锋苏亚雷斯和巴西球员阿尔维斯等对手出现在梅西的梦中。但这三位球员都未能跻身Repucom评出的前十大市场号召力球星榜单。

在球鞋、球衣及足球等装备市场长期领跑的阿迪达斯品牌正面临来自耐克的严峻挑战，后者身为世界第一大体育用品品牌，大举涉足足球领域仅20年时间。

尽管阿迪达斯自1970年以来一直是历届世界杯官方用球的提供商，与世界杯的赞助合约也延长至2030年，耐克则为决赛圈32支球队中的10支提供装备，其中包括东道主兼夺冠热门巴西。这也是耐克在世界杯赞助的球队首次达到两位数。

阿迪达斯赞助的参赛队伍则达到九支，包括卫冕冠军西班牙，以及阿根廷和德国等劲旅。阿迪达斯预期今年其足球领域产品的销售额将达到创纪录的20亿欧元（27亿美元），依然超过耐克同类产品约20亿美元的销售收入。

“足球是我们公司的DNA。我们希望向世界清楚证明，我们是足球产品领域的老大，”阿迪达斯执行长海纳（Herbert Hainer）上周向记者们表示，他补充说，本届世界杯期间阿迪达斯售出的足球将超过四年前的南非世界杯，售出的球衣数量则大体相当。

耐克则认为，其足球鞋销量已经超过了阿迪达斯，包括在后者的故土德国。

尽管阿迪达斯是德国队的官方赞助商，但该队的很多球员现在穿的是耐克球鞋，在本月德国对阵波兰的比赛中，德国队中九位先发球员穿的是耐克球鞋。

与此同时，彪马则用小花招来吸引眼球，他们说服意大利前锋巴洛特利、德国球员罗伊斯和西班牙球员法布雷加斯，在世界杯比赛中穿上一只粉红色、另一只蓝色的球鞋，将该产品命名为“Tricks”。

“坦白的说，我第一次看到Tricks球鞋的时候，我觉得彪马公司的人疯了。当我意识到他没有疯时，我非常兴奋，”巴洛特利说。

“这也就是我选择彪马品牌的原因，他们敢于与众不同，所有人都知道，我就是这样。”（完）