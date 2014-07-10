世界杯-德国7-1血洗巴西 数名幸运投注者收获颇丰

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月9日 - 周二世界杯半决赛德国7-1狂胜巴西，有四名投注者押中了这一悬殊的比分，正在大把数钱。

爱尔兰博彩公司帕蒂鲍尔给这一比分开出了1赔500的赔率，对于最狂热的德国队球迷而言，这一比分都可能是一个可望而不可即的梦想。但现在，公司需要支付这笔钱给获胜者。一位来自东英格兰的球迷在投注了5英镑后，赢得了2500英镑（约4300美元）的奖金。

英国最大的博彩公司威廉希尔说，所有参与投注德国与巴西比赛的12万名顾客中，没有一个人押中最终的比分。

然而，一个在英格兰北部的学生猜中了德国队半场5比0领先，他投注了80便士。他将以1赔300的赔率从威廉希尔获得240英镑。

双方都取得进球是一个受欢迎的投注选项。奥斯卡在比赛最后时刻，为巴西队打入了挽回颜面的一球。威廉希尔的一名发言人称，这个进球使公司多支付了一百万英镑。

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