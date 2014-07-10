世界杯-德国7-1血洗巴西 数名幸运投注者收获颇丰

英国政经：国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月9日 - 周二世界杯半决赛德国7-1狂胜巴西，有四名投注者押中了这一悬殊的比分，正在大把数钱。
爱尔兰博彩公司帕蒂鲍尔给这一比分开出了1赔500的赔率，对于最狂热的德国队球迷而言，这一比分都可能是一个可望而不可即的梦想。但现在，公司需要支付这笔钱给获胜者。一位来自东英格兰的球迷在投注了5英镑后，赢得了2500英镑（约4300美元）的奖金。
英国最大的博彩公司威廉希尔说，所有参与投注德国与巴西比赛的12万名顾客中，没有一个人押中最终的比分。
然而，一个在英格兰北部的学生猜中了德国队半场5比0领先，他投注了80便士。他将以1赔300的赔率从威廉希尔获得240英镑。
双方都取得进球是一个受欢迎的投注选项。奥斯卡在比赛最后时刻，为巴西队打入了挽回颜面的一球。威廉希尔的一名发言人称，这个进球使公司多支付了一百万英镑。
（完）
编译：顾桥孜 发稿：王燕焜
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
* 招标品种：国开行3/5年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：80亿元 * 招标时间：4月20日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、基金、保险) * 预测区间：3.92%-4.02%；4.08%-4.15% * 预测均值：3.97%；4.11% 路透上海4月19日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和五年期固息债 。路透调查显示，周三现券收益率小幅震荡，预计短期仍将延续盘整；考虑手续费影响后， 两期债中标收益率料接近二级，预测均值分别落在3.97%和4.11%。 北京一银行交易员称，近期利率债一级市场总体偏弱，尤以国债、地方债需求不佳；而 票息较高的政策性金融债，招标结果相对平稳一些，国开债更有流动性优势，预计明日定位 将接近二级水平。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，三年、五年最新收 益率为4.0367%、4.1605%。 中国农业发展银行周三下午招标的一年、五年和10年三期债
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