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路透中文体育短讯 | 2013年 12月 9日 星期一 13:58 BJT

巴西世界杯分组抽签揭晓

2014年世界杯足球赛抽签仪式在巴西当地时间12月6日举行，东道主巴西将在首战对阵克罗地亚，而上届世界杯冠亚军西班牙和荷兰冤家路窄被抽入B组，另一个“死亡之组”则是D组--乌拉圭、意大利和英格兰三支昔日的世界杯冠军球队聚首。美国队主帅克林斯曼则要率队在小组赛对阵祖国球队德国。路透
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