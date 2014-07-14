世界杯-巴西热情庆祝德国队夺冠 1-7惨案被抛之脑后

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢7月13日 - 当德国队打进他们在世界杯上的制胜球时，马拉卡纳体育场沸腾了。上千上万名球迷唱起了歌曲，但萦绕在场馆上空的颂歌却是以葡萄牙语演唱的--并非德语。

东道主巴西的球迷们在庆祝他们的老对手阿根廷队无法举起体育界最有分量的奖杯--世界杯冠军奖杯。通常来说，赢球是最重要的，但这种情况下看着邻居输球也几乎一样美好。

考虑到几天前德国以7-1击碎巴西人在主场捧杯的梦想，成为巴西千夫所指的对象，令巴西上下陷入了深深反思的忧伤中，这实在是太奇怪了。

但是巴西人和阿根廷队的积怨显然更深。

“德国队带给巴西人民无尽的欢乐，”一名来自里约的27岁律师Pedro Cozzolimo表示。他身着一件德国队在半决赛中对阵巴西队所穿的黑红相间的球衣。“谢谢你们，德国队！”他大叫道。

在场馆内的大屏幕中，另外一名巴西人亲吻着他的弗拉门戈俱乐部球衣上的胸徽--也是黑红相间的。

喧闹的阿根廷球迷

阿根廷这边几乎是另一个世界。

决赛吸引了大约10万名阿根廷球迷来到巴西。他们当中，许多人开着车千里迢迢地过来，有些甚至没有决赛的门票或者住处。

有些球迷在科帕卡巴纳沙滩上扎营，其他的球迷们则被允许在里约的桑巴大道上搭帐篷或者睡在自己的货车里。桑巴大道是里约每年嘉年华会的举办地。

已经出局的巴西人则难以容忍满嘴大话的阿根廷球迷潮水般的涌来。

在开往体育场的地铁上，数百名阿根廷人使得车厢十分喧闹。“我们已经占领了里约，巴西人歇菜了，”他们高唱着，奚落着东道主。一小群德国球迷则抱团挤在角落，他们连同巴西人一起保持着沉默。

然而，阿根廷球迷们场下的自信却和德国队场上的技术和沉着形成了对照。对于许多阿根廷球迷们来说，开回布宜诺斯艾利斯将会是一段心酸漫长的旅程。

然而，评论员们却喜爱思索是否巴西人的放松感在世界杯之后会有持续的影响，是否应该值得警觉。在巴西总统罗塞夫向德国队队长拉姆颁发冠军奖杯时，附近的看台上爆发出雨点般的嘘声。

但是对大多数巴西人来说，这也比罗塞夫把冠军奖杯递给阿根廷队的梅西好太多了。那几乎是不能想象的。

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