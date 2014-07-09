世界杯-德国战车无情碾压 五星巴西失魂落魄

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Julian Linden

路透巴西里约热内卢7月8日 - 周二在贝洛奥里藏特进行的世界杯首场半决赛中，东道主在家门口以的1-7耻辱性比分惨遭德国战车血洗，巴西人渴望在主场赢得世界杯的美梦就此破碎。

经历这次史上最惨痛的失败，世界杯开赛以来一直沉浸在激情洋溢氛围中的桑巴王国瞬间陷入了无比震惊和难以置信的状态。

巴西队主教练斯科拉里向整个国家做了公开道歉，他说球队此次遭遇的惨败全都归咎于他一人。

“造成这个灾难性结果的责任可以由我们共同承担，但是我一人决定了出场阵容，是我一人决定了战术，是我一人的选择导致了这次失败。”斯科拉里说道。

“我们尽力了，我们已经做到最好了，但我们面临的是一个强大的德国队。比分落后时我们无法很快做出反应。连德国人都说不清这是怎么发生的，但是他们的技术很优秀，你必须承认这一点。”

“我对巴西人民的解释就是这样。请原谅我们的表现不尽如人意。我对球队未能进入决赛表示非常抱歉，我们将尽力拿下三四名决赛。我们仍有值得一搏的事情。”

德国队奉献了一场酣畅淋漓的表演，但这很大程度上归功于可悲的巴西后卫们“助纣为虐”，上半场在18分钟区间内，巴西队的防线就被五次洞穿，东道主遭遇了一个毁灭性的开局。

比赛第11分钟，无人盯防的托马斯穆勒接角球为德国队拔得头筹，随后克洛泽破门，以16球创下世界杯单人进球数的新纪录。

克罗斯在三分钟内连下两城，而赫迪拉在29分钟锦上添花为德国队攻入第五球，米内罗球场嘘声四起，人群中有孩子失声痛哭。

德国队替补上场的许尔勒在下半场又入两球，终场结束前奥斯卡为五次世界杯冠军得主巴西队打入安慰性的一球。

“巴西队历史上从未遭遇过如此惨痛的失利，但它确实发生了”，斯科拉里说。

“大家的生活仍在继续，我的生活也在继续，我们必须认真研究（比赛的）细节，以做出改进。”

球迷遭受重创

现已进入决赛的德国队有机会在世界杯上第四次登顶。他们将在周日于里约热内卢与周三进行的另一场半决赛阿根廷与荷兰队的胜者争夺世界杯冠军。

许多开赛前在科帕卡巴纳沙滩开心地唱歌跳舞的巴西球迷受到了太大的打击，他们在半场结束前便离开了球场。

而德国国内，人们则大肆庆祝着这场胜利。成千上万的人们涌上街头，把从勃兰登堡门至头顶黄金雕像的胜利纪念柱的大街挤了个水泄不通。

预料到球迷数量众多，组织者们将球迷区域扩张到了1.3千米长。每当德国打进一粒进球，柏林街头的球迷们便发出激烈的欢呼。

“我们18分钟进了5球。他们毫无疑问地被震惊了，不知道该做什么，”德国队主帅勒夫表示。

“很明显，我们在上半场打得很好。但是这种状态没有消失，我们下半场延续了这种状态。我们应当保持谦虚，所以我们不想高估这场胜利。”

在24年前的同一天，在经历一场与阿根廷队的鏖战后，德国队在1990年世界杯上捧起了冠军奖杯。他们在2002年世界杯决赛上输给了巴西队，在2006年作为东道主在半决赛中出局。

“我们在2006年也曾对夺冠抱有很大的期望，你能感受到在这样重要的比赛中东道主球队承受着多大的压力，”勒夫表示。

“巴西的2亿人民都希望自己的球队能够进入决赛，而这可能使球员们感到紧张。我为他（斯科拉里）感到难过。我知道他有多难受。”

范佩西生病

与此同时，同样在备战半决赛的荷兰队也出现了问题，前锋范佩西的胃部出现了问题，而他们即将在圣保罗进行的另一场半决赛中与阿根廷队展开激战。

范佩西一直和球队中的其他球员分开进行训练，荷兰籍主帅范加尔表示，到比赛开始那一天他才能决定是否让范佩西上场。

“我不知道，”在被问到球队的关键先生是否会上场时，范加尔这样说道。“明天我会做出所有这些决定，今天不行。”

而场下，一名叫做Ray Whelan的接待公司的高管在被监禁一晚之后被释放了出来，他因被查出与世界杯VIP门票倒卖事件有关而被捕。

Whelan是在巴西警方的“雷米特金杯”行动中落网，对非法倒卖世界杯门票进行的这一专项调查中，已有12人被捕。

此次调查亦进一步使国际足联丢尽了颜面。在卡塔尔贿选事件之后，国际足联已经面临着关于腐败的指控了。

Whelan的公司MATCH表示，该公司的这位英国籍执行长已在里约热内卢被释放，并且他将协助警方进行接下来的盘问工作。

“MATCH充分地相信，事实将会证明他没有干任何违法乱纪的事情，”该公司在一份声明中表示，并补充道Whelan将继续为世界杯工作。（完）