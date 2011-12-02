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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 2日 星期五 11:49 BJT

罗纳尔多加入巴西世界杯组委会

前世界足球先生罗纳尔多已在2014年巴西世界杯组委会中担任重要职位，参予协调政府、国际足联与巴西世界杯组委会（LOC）之间的分歧。现年35岁的"外星人"成为继1998年普拉蒂尼（法国世界杯）和2006年贝肯鲍尔（德国世界杯）后又一名在世界杯组委会担任重要职务的前著名球星。路透

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