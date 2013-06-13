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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 13日 星期四 12:57 BJT

世界杯倒计时一周年 FIFA称巴西会做好准备

国际足联(FIFA)秘书长瓦尔克(Jerome Valcke)周三表示巴西能够在明年世界杯开赛前为这一体育盛事做好准备。当日时值巴西世界杯倒计时一周年，球王贝利出席了庆祝活动。瓦尔克称12个月的时间足够巴西完成进行中的12个场馆及机场的建设工作。巴西体育部长多次表示场馆将于今年12月截止期限前完成。联合会杯周六将于巴西打响。路透
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