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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 17日 星期四 14:13 BJT

罗马里奥呼吁巴西人明年世界杯期间上街抗议腐败

罗马里奥周三抨击国际足联和巴西足协的“腐败分子”，鼓励巴西同胞在明年世界杯期间上街游行抗议腐败。这位球星出身的巴西国会议员表示，本届巴西世界杯承办费用过高，而巴西所急需的基础设施建设则资金不足。本月6月巴西巨星联合会杯时，有数百万巴西人走上街头举行了公共服务的匮乏。路透
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