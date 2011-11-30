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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 30日 星期三 18:47 BJT

罗纳尔多准备出任巴西世界杯组委要职

巴西世界杯组织委员会一名消息人士周二告诉路透，罗纳尔多受邀在2014年世界杯组织事宜中担当重任，未来数天望正式对外宣布。据巴西媒体报导，这位前世界足球先生已接受邀请。巴西足协主席兼巴西世界杯组委会负责人特谢拉邀请他任要职，而特谢拉无需辞任组委会负责人。路透

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