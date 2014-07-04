世界杯-有性生活球队表现更好？至少本届是

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月4日 - 也许无法获确凿证实，但是有证据表明，至少在本届世界杯上，性爱对足球运动员有好处。

据巴西《Lance！》报道，八强中的全部球队都允许球员和伴侣在场下享受云雨之欢。该报纸还说，所有禁止球员性生活的球队都已经被淘汰了。

研究显示，在比赛开始前两小时的性行为并不会对高水平运动员在场上的表现造成不利影响，但不是所有32支球队对于是否允许球员家属在世界杯期间来探访给出了明确的政策。

直接下达性爱禁令的球队，例如波黑、智利和墨西哥，都已被淘汰出局。而荷兰和德国（均已挺进8强）等，给球员留出了与妻子或女友共处的时间。

巴西队在部分场次结束后放了几天假。主教练斯科拉里说，如果球员们”正常做爱“，他并不会介意，但是对于”杂技般“的动作，他会提出警告。

斯科拉里的政策似乎非常有效，巴西目前晋级八强，周五将对阵哥伦比亚队继续向为自己的第六冠发起冲击。

前巴西前锋罗马里奥说，比赛前做爱能帮助他放松，在场上表现得更好。与此同时，已故的苏格拉底（他有6个小孩）写道，当他在比赛前一晚和次日早晨做爱后，比赛的结果总是“非常棒”。

“性爱在比赛前后并不会对你不好，”前科林蒂安和波尔图前锋卡萨格兰德说，“只有比赛过程中才有问题。”

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