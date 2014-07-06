世界杯-艺术足球还是胜利至上？巴西队作出坚定选择

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣保罗7月5日（记者 Andrew Downie） - 本届世界杯上巴西队一路高奏凯歌却踢得很丑陋，现在东道主已经闯入了半决赛，他们丝毫不对踢得难看有半点愧疚。

主教练斯科拉里深知，足球是以胜负论成败的运动，而不是踢得漂亮与否。

斯科拉里在八分之一决赛巴西点球淘汰智利的比赛后说道，“我们对其他球队过于客气了，也许现在是时候开始自我防卫，重回我们自己的风格，踢得更具有侵略性一些。”

很显然，在周五巴西队2-1战胜哥伦比亚队的比赛中，他们就是这么做的，巴西队顺利挺进四强，半决赛将遭遇德国队。

比赛中，哥伦比亚队苏尼加在内马尔背后飞身撞倒了他，致使其尾椎骨骨折提前告别世界杯，略显单薄的巴西前锋在球场上痛苦地打滚，这触动人心的一幕将永远留在球迷们的记忆中。

但巴西队自己也不是无辜的羔羊，斯科拉里的队伍本场比赛共犯规31次，而哥伦比亚队有23次，巴西队也应该庆幸门将塞萨尔没有在造成点球的犯规中被驱逐出场。

哥伦比亚当家球星罗德里格斯和中场大将夸德拉多本场比赛分别被犯规6次，连苏尼加也有5次被侵犯。

Andre Kfouri在周六的Lance!体育报上写道：“ 巴西队的球员们非常明显是轮流对罗德里格斯进行犯规。”

相比之下，根据国际足联的统计数据，巴西阵中没有任何一名球员被侵犯4次以上。

狡猾的斯科拉里当然知道他在做什么，他一再向球迷们承诺他将会带领巴西赢得创纪录的第六个世界杯冠军头衔，一旦失败他将一无所有，主场作战的压力之大可见一斑。

实用策略

说实话，这支巴西队并不是史上最差的阵容，队内也并非没有天才球员。

巴西球迷们意识到了这一点。实用足球策略也许让推崇足球至上者颇感失望，但圣保罗、里约热内卢、贝洛哈里桑塔的广大巴西球迷们只在乎赢球，却无暇理会球是怎么赢的。

也许他们也希望球队踢出“巴西风格”，他们也清楚自己拥有大多凡人难以望其项背的顶级球员。但在眼下，赢得比赛才是当务之急。

事实上，当巴西队踢出漂亮的足球时，他们会得到更为挑剔的品头论足。他们曾在世界杯上有过赏心悦目的表现，比如1970年世界杯的荣耀登顶和1982年世界杯的折戟沉沙，成败与否，他们的表现都完美诠释了“艺术足球”的含义。

然而1982年和1986年巴西队连续两届世界杯在华丽中失意告别，加之体育运动的商业化和职业化发展已将足球改造成了一门商业，这都迫使巴西队重新审视自己踢球的方式。踢得漂亮已不再重要。赢得胜利才重要。

有时这样的改变并没有收到成效，比如1990年世界杯巴西队在第二轮即惨遭死敌阿根廷队淘汰；有时这样成果喜人，比如1994年世界杯巴西队经过点球大战中击败意大利荣获自己的第四个世界杯冠军。

斯科拉里深谙各种不择手段的胜利之道，在其执教格雷米奥和帕尔梅拉斯俱乐部期间，为了阻止对手进攻之势，他曾向球场上扔球以中断比赛，在其带领巴西队过关斩将获得2002年世界杯冠军期间，斯科拉里一如既往不计任何代价。

大菲尔又一次踏上了争取胜利孤注一掷的征程，一旦成功，他将成为整个巴西的英雄。不择手段，毫无愧疚。

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