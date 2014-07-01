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娱乐体育 | 2014年 7月 1日 星期二 09:28 BJT

世界杯-喀麦隆官方调查假球指控

路透里约热内卢7月1日 - 喀麦隆足协在周一称将对有关该队在世界杯小组赛中打假球的指控进行调查，尤其是和克罗地亚队的那场比赛。

该国足协联合标准化委员会主席约瑟夫·奥沃纳的一份声明称，足协道德委员会已经被指示对受贿事宜展开调查。

喀麦隆队在A组比赛中三战皆负，包括0-4惨败给克罗地亚队。

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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