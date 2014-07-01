世界杯-喀麦隆官方调查假球指控

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透里约热内卢7月1日 - 喀麦隆足协在周一称将对有关该队在世界杯小组赛中打假球的指控进行调查，尤其是和克罗地亚队的那场比赛。
该国足协联合标准化委员会主席约瑟夫·奥沃纳的一份声明称，足协道德委员会已经被指示对受贿事宜展开调查。
喀麦隆队在A组比赛中三战皆负，包括0-4惨败给克罗地亚队。
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编译：顾桥孜 发稿：王燕焜
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