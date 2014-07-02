世界杯-哥伦比亚球迷缅怀20年前遭枪杀的埃斯科巴

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西贝罗奥里藏特7月1日 - 哥伦比亚球迷正在缅怀昔日后卫国脚埃斯科巴--他在20年前因在世界杯上打入乌龙球而遭到枪杀，并希望这段记忆能够激励哥伦比亚队在本届杯赛中继续高歌猛进。

埃斯科巴遭枪杀是足球史上最黑暗的时刻之一，1994年7月2日，埃斯科巴在麦德林的一家酒吧门口被射杀，显然是对他在前不久打进乌龙球、致使哥伦比亚队输给了美国队导致小组赛出局的报复。

在巴西，一些哥伦比亚的球迷把埃斯科巴的照片带到了比赛现场，一起见证了球队四战全胜挺进1/4决赛。埃斯科巴的兄弟桑提亚哥敦促今日的哥伦比亚队为了纪念埃斯科巴而继续向前。

”我们把这场胜利献给埃斯科巴，“哥伦比亚战胜乌拉圭后，一位球迷在推特上说。本周五，他们将挑战东道主巴西队。

”埃斯科巴一直活在这支球队里。“这是周三晚上埃斯科巴死亡纪念日时，社交媒体上再次掀起埃斯科巴事件讨论热潮的一条留言。

埃斯科巴的死亡与哥伦比亚90年代猖獗的暴力和毒品集团有着密切联系，该国球迷们说，当今国家队的核心、生于1990年代的娃娃脸中场詹姆斯·罗德里格斯的成长历程，恰好伴随了这个国家的重生。

尽管拉丁美洲历史最悠久的游击战以及打击可卡因交易的反毒行动都还未能在哥伦比亚宣告结束，不过哥伦比亚在国家安全方面已经取得了巨大进步，同时他们也取得了稳步增长的经济繁荣，还吸引了游客和外国的投资者。

“足球绅士”

1994年7月2日早晨，六颗子弹射入了埃斯科巴的身体。这名高大的27岁球员被称为“足球绅士”。

他是那支天赋异禀的哥伦比亚队中的重要成员，和巴尔德拉马、伊基塔、阿斯普利拉并驾齐驱。

然而，首战1-3败给罗马尼亚，令他们信心全无。国内的一些报道称，赌球集团给球队下了死亡威胁。

之后6月22日，与美国决定命运的比赛中，埃斯科巴拼尽全力试图拦截传中，但不料率先将球捅入自家大门。最终哥伦比亚队1-2输掉了比赛。

当时他脸上僵硬而痛苦的表情说明了一切。

哥伦比亚队赢下了第三场比赛，但这无济于事，他们得回国面对愤怒的公众。

埃斯科巴令人难忘的话语：“生命并不在此终结”并不能让这个国家情绪好转。

他在家乡麦德林和朋友们在酒吧外的停车场时与嘲弄他的当地人卷入了一场争论，他们其中一人拔出了枪。

一些报道说，枪手在射击时喊着：“GOOOOOL!”

埃斯科巴在被送往医院的过程中去世。数万人出席了他的葬礼，包括哥伦比亚的总统。

大家普遍认为，他被暗杀是因为赌球黑手党的报复，哥伦比亚队糟糕的表现，让大佬们损失惨重。

更多巴西世界杯报道请点击here

(完)