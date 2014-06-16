世界杯-裸照被公布 克罗地亚球员抵制媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透玛瑙斯6月15日（记者 Zoran Milosavljevic） - 克罗地亚主教练科瓦奇周日表示，在克罗地亚球员在酒店游泳池裸浴的照片被媒体曝光后，克罗地亚队球员们将联合拒绝世界杯媒体的采访。

两名摄影师藏身于游泳池附近的树林里，偷拍之后将照片公布在了网上。

“在媒体对球员及其家人们造成如此大的伤害之后，我不能强迫球员们还任凭你们的处置”，科瓦奇在克罗地亚队位于普拉亚多的训练基地接受记者采访时愤怒地说道。

“如果有人偷拍了你的裸照，你会怎么想？队员们坚持保持沉默，直到世界杯结束都有可能不再接受媒体的采访“。

“我尊重队员们的决定，我知道各路媒体之前的表现都很专业，但这一次你们真的搞砸了。全世界都看到了那些照片。”

本周三克罗地亚队将在亚马逊玛瑙斯球场湿热的气候下迎战喀麦隆队，此前，克罗地亚以1-3不敌东道主巴西队，而喀麦隆队以0-1输给了墨西哥。两队来说都必须争取赢下此役，才能为小组出线留有一丝生机。

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