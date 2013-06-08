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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 8日 星期六 14:34 BJT

世预赛--巴神染红意大利闷平捷克

周五2014世界杯预选赛欧洲区小组赛意大利0-0闷平捷克，AC米兰前锋巴洛特利第72分钟双黄变一红被罚下场。赛后意大利主帅普兰德利(Cesare Prandelli)表示，的确对方有许多的犯规裁判未给出判罚，但巴洛特利应该更克制一些，不应让自己被激怒。六轮过后意大利积14分仍排在B组首位。路透
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