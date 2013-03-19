费迪南德因伤退出国家队本月比赛

曼联后防大将里奥·费迪南德周一称将暂不接受英格兰队本月的征召，因比赛与其之前策划好的伤势恢复治疗与训练相冲突。英格兰国家队主教练霍奇森称对此很失望，但对费迪南德主动与自己沟通而感到欣慰。英足总官网称这一决定是在周日霍奇森与费迪南德碰面后作出的。费迪南德称自己做出这一决定绝非“怠慢”。路透