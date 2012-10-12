鲁尼首次担任英国国家队队长

英格兰国家队主帅霍奇森将队长袖标交予鲁尼。这位曼联前锋已为国家队效力76场，三年前在一场与巴西的友谊赛中曾戴袖标，而周五英格兰与圣马力诺的世界杯预选赛中将是其首次在正式比赛中出任队长。兰帕德因伤无法出战，而杰拉德则被停赛。英国队下周将迎来客场与波兰的比赛。路透