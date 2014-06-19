世界杯-西班牙：一个王朝的兴衰史

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月18日（记者 Iain Rogers） - 本周三，西班牙队世界杯的出局为他们在足坛最近六年的统治地位画上了一个耻辱的句点。在这辉煌的六年中，西班牙人曾扫清全部强敌，首次赢得世界杯冠军和连夺两届欧洲杯冠军。

西班牙队的首次大赛荣誉来自1964年欧洲杯冠军，直至2008年西班牙队在欧洲杯决赛中1-0击败德国赢得冠军，在这期间超过40年的时间里，斗牛士军团的球迷们则一直在默默忍受着球队的碌碌无为。

08年维也纳凯旋之后，博斯克接替老帅阿拉贡内斯出掌西班牙帅印，并延续了西班牙队的辉煌。

博斯克围绕一批中坚力量打造了全球的阵容与打法：队长兼门将卡西利亚斯，中场哈维，哈维·阿隆索，伊涅斯塔，法布雷加斯，前锋比利亚和托雷斯。之后这支队伍接连取得了2010年世界杯冠军和2012年欧洲杯冠军。

出征本届世界杯，博斯克只对这支球队做出了一些微小的调整，作为理论上来说仍很接近最佳状态的世界冠军队伍，西班牙队依然被广泛地认为很有机会成为世界杯历史上第三支卫冕世界杯冠军的队伍，续写1938年的意大利和1962年的巴西的辉煌。

但事实却不是这样。

西班牙队以一个令人震惊的惨败开启了世界杯之旅。荷兰队以5-1的比分甜蜜复仇，送给西班牙60多年以来世界杯决赛圈比分最悬殊的大败，荷兰人一雪2010年世界杯决赛之耻。

博斯克在西班牙国内媒体一片王朝崩塌的预言中保持着沉默，就像四年前南非世界杯上西班牙在小组赛首轮以0-1意外输给瑞士时那样。

博斯克在周三对阵智利的比赛中作出了一些调整，弃用哈维，放上前锋佩德罗，再用哈维·马丁内斯代替中后卫皮克。

然而，西班牙人依然无法赢得比赛。他们的南美洲对手看起来比他们更加适应比赛、更加渴望胜利，最后以2-0顺理成章地赢得了比赛。

西班牙对世界足坛的辉煌统治就这样结束了。好像微妙的巧合，同一天，统治了西班牙39年的国王胡安·卡洛斯一世也正式宣布退位，将皇位传给其子、王储费利佩。

低级失误

在此之前，卫冕冠军在世界杯首轮决赛圈的比赛中便被淘汰出局的例子共有4次。最近一次是意大利队在2010年世界杯上的失利，但是这4次记录中，从未有过卫冕冠军小组赛前两场都输球的状况。

在对阵荷兰的比赛中，看到表现低迷的卡西利亚斯拱手让皮球让出的低级失误，让范佩西为荷兰队得分时，亦或是在周三下半场比赛开场不久看到布斯克茨推射空门不进时，心碎的西班牙国内的球迷惊呆了。

我们可以用这样数据的对比衡量一下西班牙这次令人震惊的失败：在赢得2008年欧洲杯，2010年世界杯和2012年欧洲杯的共19场比赛中，西班牙队仅失6球，比他们目前在巴西世界杯上的2场比赛中丢的球还少一球。

现在博斯克的任务是在两年后的欧洲杯比赛之前重新发挥他的金手指点石成金，重建这支西班牙队，力图在欧洲杯上再度卫冕。

缔造西班牙足球最辉煌历史的许多老将们，包括卡西利亚斯，哈维和阿隆索，几乎都不太可能出现在2016法国欧洲杯的赛场上了，许多新鲜血液则正在等待机会。

德赫亚正准备从卡西身上接过门将大旗。在周三比赛中下半时替补上场的科克则顺理成章地被视为哈维的接班人。

博斯克将还需要倚靠巴西裔前锋科斯塔为国家队重现他在俱乐部里的贡献，后者帮助马竞赢得了18年来该队第一个西甲联赛冠军并打进上赛季冠军杯的决赛。

像法布雷加斯，拉莫斯，马丁内斯，佩德罗和布斯克茨这样的球员仍可以给这支西班牙队作出不小的贡献，而后卫阿尔巴和阿兹皮利奎塔则刚刚开始他们的国家队生涯。

对西班牙队来说，从2014巴西世界杯的失利中走出来可能还是需要一定的时间，但是我们确实有理由相信，这只是暂时的倒退，而不是一段长时间衰退的开始。

对西班牙球迷来说，他们至少还拥有着6年光辉岁月的美好记忆。在那6年里，西班牙国家队是世界足坛的王者。

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