世界杯-西班牙虽爆冷出局 仍获赞助商支持

路透6月20日 - 尽管西班牙队输掉周三的比赛意味着无缘16强，球队的部分主要赞助商，包括移动通讯运营商Movistar和西班牙石油公司（Cepsa），纷纷对卫冕冠军表示支持。

西班牙媒体周五报导，在巴西世界杯前两场比赛失利出线无望之后，有些赞助商可能试图与西班牙足协重新商议合同内容。

斗牛士军团在过去6年中连夺两次欧洲杯冠军和首次赢得世界杯冠军，在这样的辉煌中，西班牙足协收获丰厚的赞助合约，据体育日报《阿斯报》报导，每年西班牙足协依靠赞助合约能挣大约7000万欧元（约合9500万美元）。

“已经以努力和天赋赢得的东西，没人能从我们身上夺走。”西班牙石油公司在其推特官方账号上写道。

保险公司Pelayo Seguros也在其推特主页上更新道：“比以往更感谢你们，我们的球队！#与西班牙队同在#“。

电子巨头LG的西班牙分公司也表达了他们对为西班牙带来前所未有的成功的球员们的感激之情。

“向你们每一个人致敬，因为#我们是一体#。#永远感谢你们#！”

西班牙足协表示，这些回应表明国家队和其赞助商的关系就像球迷们和球队的关系一样，是“永恒的”。

（1美元=0.7336欧元）

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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