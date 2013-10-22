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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 22日 星期二 14:40 BJT

世预赛欧洲区附加赛抽签揭晓

下月进行的世界杯预选赛欧洲赛区附加赛抽签结果揭晓，前冠军球队法国将与乌克兰争夺一张入场券，葡萄牙遭遇瑞典，冰岛对阵克罗地亚，希腊语罗马西亚争夺入围资格。法国队主帅德尚表示：“乌克兰是一支丢球不多的球队，幸运的是第二回合我们是主场作战。”路透
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