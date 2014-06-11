欧足联反对布拉特连任国际足联主席

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月11日 - 欧足联周二激烈抨击国际足联主席布拉特，称其已不再适合执掌深陷腐败泥潭的国际足联。此时距世界杯开幕仅剩两天时间。

不过对78岁的瑞士人布拉特来说，也有一些好消息。布拉特于周二早些时候几乎确认了他将参与明年的换届改选的消息，准备开启其史无前例的第五个任期。

在周一赢得亚洲和非洲足联代表们长时间的起立鼓掌后，这位深陷泥淖的主席亦在周二受到了来自大洋洲、北美及加勒比海地区足联的非正式支持，这将为布拉特竞选成功提供坚实基础。

但最响亮的声音恐怕来自欧足联。在卡塔尔2022年世界杯贿选事件浮出水面的几周内，欧足联内部对布拉特的不满情绪日渐增长。

荷兰足协主席普拉格对布拉特说：“布拉特先生，我这番话不是针对你个人来说的，但是如果你看一看过去七八年国际足联的声誉的话，就会发现国际足联一直和各种腐败事件和各种关系网联系在一起。”

“国际足联只能有一个执行主席。您并不能游刃有余地处理这次事件，因此我觉得您不再适合担任主席一职了。”

《星期日泰晤士报》此前发文指控亚足联前主席哈曼曾利用秘密行贿基金里的钱来帮助卡塔尔获得选票和支持、以赢得世界杯主办权。这无疑为即将在周四的圣保罗拉开帷幕的世界杯的准备工作蒙上了一层阴影。