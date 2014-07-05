世界杯-足球第一经济第二 德法大战令两国上下无心工作

2014年7月4日在柏林街头观看德法大战直播的球迷们。 REUTERS/Steffi Loos

路透巴黎/柏林7月4日 - 欧元区两个最大的经济体法国和德国本周五陷入了经济停摆，因为两国的工人们无心工作，纷纷打开了电视机，观看世界杯四分之一决赛德法大战。

政治似乎也慢慢陷入了停滞，为了满足议员们对观看比赛直播的渴求，法国执政党社会党甚至要求当天国会会议在比赛的开球时间——当地时间下午6点提前结束（1600 GMT）。

“这总比议员们在会议上偷看平板电脑或是不断偷偷溜出去看比赛要好”，一位女性政党发言人说，“这仅仅表明了这些议员们是典型的男人。”

在德国，汽车巨头大众(VOWG_p.DE) 取消了其在沃尔夫斯堡北部主工厂4000名工人的晚班，公司发言人表示其他工厂也会有类似的安排。

药品制造商拜耳(BAYGn.DE)则想出了一个两全其美的方案对策，在比赛进行的两小时内也能保证业务持续运行。

“我们打算灵活化处理，”一位发言人解释道，“职员们可以与那些对足球不太感兴趣的人换班，或者在经理的允许下，用减少休假时间等方式抵充看球的时间。”

足球第一、工作第二这样的现象不仅发生在像德法这种传统足球大国中。美国队主教练、前德国队国脚克林斯曼就为美国的球迷们开了一张玩笑“病假条”，帮助那些先前想观看美国队与德国队比赛的球迷们逃避工作。“我明白缺席工作可能会造成公司生产率的下降，但是我保证，这是为了一件很重要并且值得的事”，克林斯曼如此写道。

默克尔紧张不已

德法大战已占据媒体头条数日，为了不影响足球新闻的阅读，商业和政治的文章已被重新调整了版面。

法国总统奥朗德将在爱丽舍宫与100名法国毕业生一起观看比赛，这些学生在校时都选修德语并在考试中赢得了最高分。

而在柏林，默克尔的一位发言人说，这位德国总理将打开电视，表示“无论如何，希望德国队能赢”。

据一名工作人员透露，欧洲航空航天集团空客的首席执行官法布里斯·布雷吉尔（Fabrice Bregier）改变了他从公司总部所在地南部城市图卢兹飞往北京的旅行计划，因为这样他就能在巴黎作短暂停留观看比赛直播。

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（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

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