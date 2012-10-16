本泽马：法国队将像战士一样迎战西班牙

周二法国队将迎来与西班牙的世界杯预选赛。法国前锋本泽马称，届时法兰西将派出11名战士来证明西班牙并非不可战胜。本泽马效力于皇马，其队友中不乏西班牙国脚，包括卡西利亚斯、拉莫斯和阿隆索。24岁的本泽马表示，西班牙的确是世界上最强大的队伍，但法国亦有足够的实力与之抗衡。路透