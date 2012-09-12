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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 12日 星期三 11:46 BJT

世界杯预选赛法国3-1白俄罗斯

周二世界杯预选赛法国队主场迎战白俄罗斯，下半场49分钟卡普尔首开纪录，第68分钟雅莱破门，为法国队扩大领先，第72分钟普特西洛帮白俄罗斯扳回一城，第80分钟老将里贝里吊射锁定胜局，最终法国队3-1拿下比赛。同在I组的西班牙则凭借索尔达多第86分钟的绝杀1-0战胜格鲁吉亚。

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