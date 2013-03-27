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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 27日 星期三 12:29 BJT

世预赛--西班牙1-0胜10人法国

周二世界杯预选赛西班牙客场1-0小胜法国队，上半场双方互交白卷，第58分钟佩德罗打入本场比赛唯一进球，第78分钟法国球员博格巴双黄变一红被罚下场。西班牙上周五主场1-1平芬兰，让出欧洲区I组小组头名，此次胜利令其重返首位，领先法国1分。路透

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