路透巴西累西腓6月19日（记者 Philip O'Connor） - 绝妙的进球、惊人的进攻，本届世界杯超出了很多人的预料--但它迄今还缺少让很多巴西人闻名世界的弧线任意球直接破门。

人们耳熟能详的名字：老一辈的迪迪、里维利诺、济科，年轻人熟知的罗伯特·卡洛斯、罗纳尔迪尼奥。

还有一些现代欧洲的效仿者，以狙击手的身份被人们誉为任意球大师，例如贝克汉姆、伊布拉希莫维奇，以及意大利队魂皮尔洛。但是在巴西东北部，只有一个名字才配得上大师之名：

儒尼尼奥·佩尔南达奥(通常被称为小儒尼尼奥)。

“在远距离任意球方面，卡洛斯也算一个，因为卡洛斯踢出的球力量十足、轨迹飘忽。”前队友文德尔·吉拉尔多说，“但全方位的完美任意球，在他的职业生涯中能取得这样的高度，我会说，非儒尼尼奥莫属。”

在累西腓足球训练场--转会到欧洲之前，年轻的儒尼尼奥在这块场地磨砺出了自己的脚法，文德尔向路透社记者解释了为什么这位前里昂和巴西国家队的中场是世界上最棒的任意球主罚者。

“当时我在法国踢球，是他的对手。他效力于里昂，我效力于波尔多，现在我们又在达伽马竞技俱乐部成了队友，”他解释道，“最全面的任意球主罚者是儒尼尼奥，不管是近距离的，还是远距离的。”

“近距离任意球，他能踢出电梯球绕过人墙；远距离任意球，他能完全改变球在空中运行的轨道，”他说，“如果你分析儒尼尼奥在各个位置的任意球，我会说这是完美的，真的。”

在儒尼尼奥的职业生涯中，他无数次任意球直接破门得分。他帮助里昂队赢得了7次法甲冠军，在2013年以38岁“高龄”退役前，代表巴西出场40次。

现在，身为儒尼尼奥的继任者之一和一位经常在比赛中主罚任意球的球员，文德尔说他的前辈儒尼尼奥和卡洛斯那样任意球绝技是来自于刻苦的练习。

***熟能生巧***

“（提升球技）最好的办法就是日复一日的训练，使之趋于完美，”32岁的文德尔说，“一个任意球主罚者生来有那种天赋，但他还需在训练中熟能生巧。这不是一夜之间可以习得的天赋。”

在文德尔接受采访的同时，他还观看竞技青年队中小球员们训练各种各样的任意球。

“离门很远时，你得用多用脚背部位触球，增强力量；离守门员比较近时，你得用脚内侧触球。”说着，他指了指脚内侧。

“要是儒尼尼奥参加世界杯，让他来主罚任意球，那我们能进五六个任意球。”文德尔边笑边说。

“今年世界杯上差点就有任意球进球了，比如说皮尔洛打英格兰的那脚，可惜击中了横梁。这是一个熟练任意球的完美案例，因为球在空中改变了方向。”

“这种球是最危险的，门将会向一边扑，但最终球变向了。”

尽管C罗和梅西也出席了本届世界杯，但本届赛场的任意球很少能给对方门将真正造成麻烦，没能像巴西昔日巨星那样踢出弧线球，但是文德尔对皮尔洛赞誉有加。

“皮尔洛与儒尼尼奥不分伯仲，但现在没那么多任意球专家了，我认为这就是今年世界杯没有什么进球（通过任意球打进）的原因。”

“在世界足坛，能比肩我提到的这些巴西任意球专家的任意球高手实在不多。”

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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