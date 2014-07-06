世界杯-高墙内深居简出 德国队与公众保持距离

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西圣安德烈7月5日（记者 Erik Kirschbaum） - 德国队绝大多数时间都呆在大西洋沿岸的“巴伊亚训练营”的高墙之内，最大程度地避免与球迷、当地人和媒体交流。

德国人独特的一丝不苟的行事风格，使他们在独家度假村（有14幢豪华别墅）外围几乎织起了一层密不通风的网，保证了球员免于外界因素的干扰。

这种被称为“全神贯注”(Konzentration und Fokussierung)的德国模式是否成功还不好说，不过曾三夺冠军的德国队现在已经连续第四次杀入世界杯四强，他们也被认为是今年的夺冠热门。

然而，围绕这一耗资数百万欧元营地而设置的安全措施，严密而不友好。高墙内的德国训练营和他们所处的巴伊亚省内800人贫穷小镇的舒缓、友好的氛围形成了鲜明的对比。

“德国人在巴伊亚造了一道‘柏林墙’。”在见到如此吓人的训练营后，《圣保罗报》如此写道。

与此同时，其他世界杯球队和球迷打成一片，送给球迷和当地人签名，与他们同乐。德国人却在警备森严的两米高墙内，在巴西西北部一个偏远的地方备战比赛。

当地人、游客，甚至一些尝试看一眼球员（甚至索要签名）的德国人，都只能徒劳地在堡垒外的沙滩上等待。

球队住处

“我们的哲学是全神贯注，我们住处的选择就是该哲学的一部分。”当被问及球队为何如此密不透风地远离公众和媒体时，德国队发言人延斯·吉里特纳说。

“教练组非常重视‘全神贯注’，这是我们在这里的职责中，最重要的一部分。”在球队备战下周二在贝罗奥利藏特和巴西队的半决赛时，他补充道。

甚至连营地前一条500米长的羊肠小道——通向城镇的唯一通道——也被阻断了。汽车和行人会被路障阻拦，除非他们取下手机和照相机。

只有当地居民有权进入安全区以回家，不过这也需要出示特别证章 才行。这种行为看上去给人造成了极大的不便。

“我不会对我们住处的选择做出任何解释，”吉里特纳说，“这是我们专业准备的一部分。在这一方面，其他队伍的处事哲学和我们不太一样。”

诚然如此，距离德国队新建的训练营12公里外，瑞士队住在普通的路边旅馆，在酒吧、游泳池和早餐点和其他客人打成一片。

在接纳世界杯球队的其他城镇和城市，你经常能从巴西的媒体上看到微笑的球员和球迷合影或给球迷签名。这些事情是德国队很少会做的。

高要求的公众

在德国媒体中心旁边，主教练勒夫在最近4周内仅露面两次。记者们被允许在一周内有2到3次机会观看、拍摄球队前20分钟的训练课，但一般民众没有这个资格。

德国队背负了国内球迷极高的期望，他们渴望德国队能在1990年后再夺世界杯冠军。挑剔的媒体期待攻势足球和胜利。勒夫和他的球员们似乎在他们的小世界里过得很惬意。

“自我来到巴西后，我还没看过报纸。”当被问及本国媒体批评他的首发阵容和战术时，勒夫自豪地说，“我远离这些东西，这能让我静下心来思考重要的东西。”

为了世界杯，勒夫和球员们都得到了新的手机号，确保德国记者们无法联系到他们。此举是为了预防一切破坏性泄露信息。

两周前，当一个年轻的巴西男孩在酒店的媒体中心接近克洛泽，请求与他合影时，克洛泽被德国足协的一名保镖带走了。

在一周后与当两个酒店工作者请求托马斯·穆勒合影时，穆勒答应了。但是，当他们把肩膀搭在穆勒肩膀上拍照时，他大喊：“别碰我！”还没拍完照片就走开了。

数百名当地球迷等了好几个小时--有时甚至在瓢泼大雨和夜半时分--在德国球员走向轮船或球队大巴的途中，欢迎他们出发或归来。然而，几乎没有球员向支持者们招手或微笑，更不用说合影或签名了。

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