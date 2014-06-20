世界杯-博阿滕兄弟将再演赛场对决

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西圣安德雷6月19日（记者 Erik Kirschbaum） - K.P.博阿滕(下称大博阿滕)和他同父异母的兄弟杰罗姆(下称小博阿滕)成长于环境恶劣的柏林威丁区。在只有室内篮球场那么大的狭小的水泥场地上，他们深刻领悟到了足球的微妙和生命的不公平。

博阿滕兄弟一路走来，饱尝了贫困之苦，终于来到了柏林的富人区。在本周六的世界杯舞台上，他们将迎来人生的另一课。

在G组关键战役中，大博阿滕领衔的加纳队将迎战小博阿滕效力的德国队，这将是2010年南非世界杯后兄弟两人在赛场的再度重逢。上一次，德国1比0战胜了加纳。博阿滕兄弟创造了世界杯的历史--首次出现一场世界杯赛事中兄弟二人代表不同的国家出赛。

尽管二人都生活在德国，也都常在德甲赛场对决，但大博阿滕在2009年把国籍改成了他父亲的祖国加纳，因为他没有得到本应属于他的德国国家队席位。

作为赛场内外富有魅力的天生领袖，大博阿滕从不回避表达自己的观点。

这名肌肉发达的中场球员近日登上新闻头条，因为他说德国阵中没有能领导球队走出逆境的“硬汉”。此番言论一石激起千层浪。

“对德国队而言，在真正的强强交锋中，他们中没有一个人能挺身而出接管比赛，”27岁的大博阿滕在对阵德国的比赛前说，“这是一个基本事实。”

他这番评论的潜台词不言而喻，他此类的球员正是在巴拉克退役之后德国缺乏的一个自信的、勇敢的、英勇的、大声的、能够领导球队的领袖。或者说，自埃芬博格退役之后，这个角色空缺了十年。

与大博阿滕不同，现年25岁的小博阿滕是一个天生的团队球员。他承认自己从小就对自己的哥哥言听计从。大博阿滕曾在球场遭到球迷的种族歧视后，率领AC米兰退场以表抗议。

小博阿滕昔日紧随哥哥的脚步加盟赫塔的青年队。

之后他又追随哥哥的脚步去了英格兰。大博阿滕加盟热刺，而小博阿滕为曼城效力。之后小博阿滕转会到了拜仁慕尼黑，在那里他成长为后防线中坚，为球队2013年和2014年连续两个赛季夺取德甲冠军立下汗马功劳。

“我为他感到骄傲。”去年小博阿滕在接受柏林一家报纸采访时，这样评论效力于沙尔克04的哥哥。

***没有交流***

兄弟二人平时经常交流，但是在世界杯期间，他们却避免相互交流。在2010年英超联赛中，大博阿滕对巴拉克粗野的犯规导致后者缺席了南非世界杯。对于德国国内挥之不去的批评浪潮，小博阿滕积极地为哥哥辩护。

“他在德国的公众形象不是最好，”杰罗姆说，“这不是他的本意，但事实发生了，似乎证实了很多人心中的偏见：来自麻烦不断地区的‘贫民窟球员’，来自威丁的黑帮足球队员。他因为那次犯规，被塑造成了整个德国的公敌。”

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