世界杯-细节铸就冠军，解密德国夺冠密码

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林7月14日（记者 Erik Kirschbaum） - 对于德国队来说，征战世界杯的前期征兆并不好。

五月下旬，当德国国家队在位于意大利的世界杯训练营中集合的时候，主帅勒夫便被爆出因一系列超速行为而被吊销驾照6个月的新闻。

而几天之前，后场多面手格罗斯克罗伊茨被人看到在柏林的一间豪华酒店大堂内公然小便。

另外两名参加公关活动的球员则被卷入一起高速车祸当中，车祸导致两名行人重伤。

麻烦重重的世界杯开局进一步加剧公众对于勒夫执教策略的担忧。

为了使球员们更好地适应巴西的热带气候而设计的训练营连续遭遇寒冷气候和大雨。之后，德国队最好的球员之一罗伊斯在启程去巴西的前一场对阵亚美尼亚的友谊赛中踝关节受伤，从而不得不告别本届巴西世界杯。

德国的“黄金一代”中不乏部分堪称德国历史上最优秀的球员，毫无疑问，即将带队出征巴西的54岁的勒夫肩负的夺冠压力也越来越大。

8100万德国人都在期待德国队能在1954年，1974年和1990年获得世界杯冠军之后在巴西第四次折桂，并认为这是决定这位衣着光鲜、头发乱蓬蓬的主帅应该续任或是下课的时机。

这位“Bundestrainer”（德语中主帅的意思）在过去的4次大赛中均带领这支才华横溢的德国队进入了半决赛，但每次都未能夺得冠军。

而在一个自从1954年“伯尔尼奇迹”后便视世界杯为二战后身份重建重要部分的国家中，这是远远不够的。

历史学家说，那个几乎不可能的冠军（伯尔尼奇迹）给了当时分裂的、被炸成一片废墟的国家一个极大的鼓励，帮助联邦德国创造了后来的经济腾飞奇迹。

所以，德国是如何克服他们所有的困难并在半决赛中一举以7-1碾压东道主巴西队之后，继续昂首向前在决赛加时赛中1-0战胜阿根廷队的呢？

答案是：注重细节，忽略那些干扰因素和花里胡哨的表面现象。

在德国队抵达他们在巴西圣安德烈（一个大西洋海岸与世隔绝的小镇）的大本营之后，勒夫在和记者们的谈话中概述了他的想法。

“我花了很长时间才意识到，每次比赛都会有同样的争论，周而复始，”他表示。

“很显然每次人们都会对比赛的阵容和战术有不同的看法。但是我将尝试避开那些争论。”

**六场热身赛**

德国队比世界杯上其他队伍考虑地更多，勒夫和他的队员们将他们从小组赛开始的六场比赛都当成决赛前的热身赛。他们总是对自己能够进入并且赢得世界杯决赛感到很有信心。

小组赛取得的胜利和前期淘汰赛中的表现没有在德国队中引起大肆的庆祝，他们只是一次次静静地抽丝剥茧，分析比赛的实质。

勒夫在每场比赛胜利之后都重复着一个简单的口号--在取得冠军之前，一切胜利都是无意义的。

秉持着德国人一贯的彻底原则，勒夫和他的教练员们准备地尽可能充分。他们花了两年时间把从技战术到足球场草皮状况的每一个细节都处理好。

来自科隆大学的50名学生编制了一个庞大的数据库，里面包含了每一支参赛队伍的信息，包括他们的他们的战术和球员资料等。

德国队的工作人员们小心翼翼地照顾着他们训练场附近的草皮，以确保草皮的状态和处在南美洲的巴西的草皮状态相近。

勒夫选择了这一训练基地是因为它距离不夜城圣保罗和里约热内卢有两个小时飞行时间，其他31支队伍大多驻扎在那里。

同时他也希望队员们能处在一个热带的气候环境中，以适应巴西炎热的下午比赛。

为了进一步扫除一切备战干扰，德国队还与一个在巴西进行项目建设的德国开发商签订了协议，建造了一片崭新的拥有14栋豪华别墅的大本营，人们称之为“Campo Bahia”(巴伊亚营地)的度假村。

大本营坐落在巴西一个仅有800人口的贫穷小镇，度假村周边竖起高墙，配备武装警卫守护。

大本营距离最近的城市塞古鲁港大约30公里（18英哩）车程，还需要坐15分钟渡轮，大本营近乎与世隔绝的状态意味着，没有外务、没有赞助商、没有球迷、更没有记者的叨扰。

“我们很欣慰没有人试图爬墙偷偷溜进大本营”，德国队领队比埃尔霍夫在决战前夕接受记者采访时说道，“这里为球队全力备战提供的条件非常理想。”

勒夫和德国众将士们与球队约100名随队记者也保持着距离。与他的前任沃勒尔和克林斯曼不同，勒夫在前往世界杯赛场的飞机上从不与记者们交谈。

一到巴西，记者们的信息来源被严格控制在每日的新闻发布会。

只有个别球员、偶尔有助理教练会出席发布会回答问题。长达五个星期的比赛中，勒夫仅仅出现了两次，他甚至直言不讳地告诉记者们，他从来不看德国报纸，他的队员们也不看。

据观察，这位主教练每天都会出现在海滩上漫步或者慢跑。

“那是他释放压力的地方”，队长拉姆说道。

**新手机**

队员们在世界杯开赛前得到了新的手机和号码，此举有效地阻断了媒体与他们的联系。

“对不起，我自己的手机不在身边，所以我收不到你的短信”，勒夫对一位愤怒的小报记者如此回应。

作为克林斯曼2004到2006年的助理教练，勒夫是帮助德国队踏上改革之路的一分子。

前国脚前锋克林斯曼在执教期间加强了球队的身体素质和心理素质训练，敦促整个球队尝试更为开放的风格，高举攻势足球大旗。此举被认为对德国队日后闯入2008年欧冠决赛和2006年、2010年世界杯四强功不可没。

但当勒夫率领的这支颇具观赏性的队伍又一次输给意大利、止步2012年欧洲杯四强时，气氛产生了变化。

勒夫在对阵意大利队前做了大幅变阵。当德国队失利后，有批评勒夫过于专治，简直就是个控制狂。

来到巴西，勒夫拒绝重蹈覆辙，避免再次遭到那样的口诛笔伐，他对这支高产的德国队做了重新部署，加强了防守力量的投入，包括启用四个高大的中后卫，牺牲了速度和传接效率，构建了更为坚固的防线。

此举很难得到球迷认可，饱受批评，德国公众想要看到引人入胜、大举进攻、酣畅淋漓的胜利。

在很多人眼里，勒夫在前四场比赛中将世界上最好的右后卫拉姆放到中场是一个极大的错误。

德国队的晋级之路并非一帆风顺，这使得媒体的批评再度升级。在德国加时赛2-1淘汰阿尔及利亚的八分之一决赛结束后，一位记者指责勒夫似乎对这个艰难的胜利很满意，勒夫对此做出了激烈的回应。

“难道我应该对球队闯进了八强感到失望吗？”他质疑道。

一项民意调查显示，93%的德国人希望拉姆回归右后卫位置，而最后三场比赛勒夫的确将他放回了自己熟悉的位置。

“不，我不是一个死脑筋，并非对所有建议充耳不闻“，勒夫说，“一支队伍需要在大赛过程中不断改善进步。这是每个球队都要掌握的一门艺术。”

决赛击败阿根廷队后，勒夫的脸上终于出现了久违的笑容，他表示他很渴望能继续履行还有两年的执教合约。

“这将是一个永恒的记忆”，勒夫说，“我们成为首支在南美洲赢得世界杯的欧洲球队。我们花了10年时间终于站到了世界之巅。”

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（完）