世界杯-德国队遭轻微流感袭击

路透里约热内卢7月3日（记者Julian Linden） - 在世界杯1/4决赛德法大战上演前，7名德国队队员正饱受流感困扰，但他们都希望能够参加周五在里约举行的这场比赛。

德国队主帅勒夫表示德国阵中三分之一的人抱怨他们的嗓子很疼且发烧。

勒夫表示，流感症状的出现可能是由于长途旅行和巴西不同赛场的气候差异引起的。

德国队目前已经打了4场比赛，一场在热带的高温中，一场是冒着大雨比赛，还有一场是在寒冷的天气下打的。

但是勒夫也表示，症状已经开始减轻，他希望没有队员会因为流感而被迫退出比赛。

“昨天，我们几乎三分之一的球员都抱怨自己嗓子疼，”勒夫在周四的记者招待会上表示。当天早些时候，德国队在马拉卡纳进行了球队训练。

“在昨天这是一个问题，但是有时候你得等一天看看它会如何发展。像胡梅尔斯，他的症状在第二天和第三天变得更严重了，甚至还发了高烧。”

勒夫没有将受到影响的球员名字全部说出来，但是胡梅尔斯是肯定生病了。

后卫胡梅尔斯因为发烧已经错过了周一德国队对阵阿尔及利亚的1/8决赛。他在周三说自己已经完全恢复了，并且还在自己的twitter上发了一张自己坐在海滩上的照片。

周三唯一缺席训练的是中场替补球员克拉默，他着凉了。

但克拉默在周四还是加入了队友们的训练，且勒夫表示，除非他们的症状在一夜之间突然恶化，否则他希望每个人都能参加训练。

“从昨天到今天，我们的队员都没有发烧，并且所有人都能参加训练，”勒夫表示。

“有些队员还有一点点感冒，但是他们都没有什么疲劳的感觉。

“我希望他们的状况能一直保持稳定，直到明天。我希望今晚大家的状况不要发生恶化。”

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（完）

编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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