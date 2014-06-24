世界杯-穆勒：我看起来就像个拳击手

6月22日比赛结束后克洛泽捧住穆勒流血的头部。 REUTERS/Paul Hanna

路透巴西圣安德烈6月23日 - 在2-2战平加纳的比赛中，德国队前锋穆勒眉骨上方受伤挂彩缝了3针，但他在周一表示此伤无碍。

“谢谢大家的祝福，我的伤好得很快，”穆勒周一在推特上写道。

“目前我一切安好，虽然看起来可能有点像个拳击手，”他随后贴了一张自己带着缝针的伤口咧着嘴笑的照片。

在福塔莱萨举行的G组对阵加纳的小组赛中，穆勒在和加纳中卫博耶争抢头球的时候不慎受伤，鲜血从伤口中汩汩流出，随后裁判吹响了终场哨音。

德国队助理主教练弗里克在周一表示穆勒将代表德国队在周四对阵美国队的最后一场小组赛中出战。

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编译：陈培艺 发稿：王燕焜

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